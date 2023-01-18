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Українських офіцерів навчать управлінню Patriot за 10 тижнів, - Резніков
23:22 17.01.2023 |
Представники Сполучених Штатів Америки пообіцяли, що навчать українських офіцерів використовувати системи ППО Patriot за 10 тижнів.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АрміяInform", про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
Під час спілкування з представниками критичної інфраструктури голова Міноборони наголосив, що успіхи України на полі бою були б неможливими без суттєвої допомоги союзників.
"Сьогоднішня війна, яка є війною в русі, забезпечується ресурсами наших партнерів, але найголовніше духом і волею України. І я вважаю, що треба завжди вміти говорити: "дякую". Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад, Patriot, вартість якого мільярд доларів, а підготовка, яка становить 10 місяців, - мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за 10 тижнів. Такі зобов'язання взяли на себе американські партнери", - зазначив Резніков.
Він також додав, що союзники України вірять в її перемогу у війні з Росією та "хочуть стати партнерами цієї перемоги".
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