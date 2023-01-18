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Залужний вперше зустрівся з генералом США Міллі: обговорили потреби ЗСУ
23:17 17.01.2023 |
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Однією з тем обговорень стали оборонні потреби України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного в Telegram.
Він зазначив, що перша зустріч із Міллі відбулася сьогодні, 17 січня, у Польщі.
"Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку та допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками України. Окреслив нагальні потреби Збройних сил України, задоволення яких прискорить нашу перемогу", - написав Залужний за підсумками зустрічі.
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