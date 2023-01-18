Залужний вперше зустрівся з генералом США Міллі: обговорили потреби ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Однією з тем обговорень стали оборонні потреби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Залужного в Telegram.

Він зазначив, що перша зустріч із Міллі відбулася сьогодні, 17 січня, у Польщі.

"Подякував генералу Міллі за непохитну підтримку та допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками України. Окреслив нагальні потреби Збройних сил України, задоволення яких прискорить нашу перемогу", - написав Залужний за підсумками зустрічі.