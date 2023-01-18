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АНАЛІТИКА

Шольц: Берлін консультується з союзниками щодо танків

 

Німеччина веде консультації із союзниками щодо можливої передачі танків Україні, будь-які оголошення у цій сфері мають бути узгоджені з партнерами, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми завжди діємо разом із нашими союзниками та друзями, ми ніколи не йдемо на самоті", - заявив він у вівторок.

Шольц додав, що Німеччина готова підтримувати Україну доти, доки це буде необхідно. При цьому канцлер назвав важливою метою уникнення того, що може стати війною між Росією і НАТО.

Раніше у вівторок віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що влада ФРН ще не визначилася з приводу того, чи варто постачати Україні сучасні танки. Він зазначив, що Берліну буде простіше ухвалити рішення щодо постачання, якщо спочатку свої танки передадуть США.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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