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Шольц: Берлін консультується з союзниками щодо танків
22:20 17.01.2023 |
Німеччина веде консультації із союзниками щодо можливої передачі танків Україні, будь-які оголошення у цій сфері мають бути узгоджені з партнерами, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв'ю Bloomberg.
"Ми завжди діємо разом із нашими союзниками та друзями, ми ніколи не йдемо на самоті", - заявив він у вівторок.
Шольц додав, що Німеччина готова підтримувати Україну доти, доки це буде необхідно. При цьому канцлер назвав важливою метою уникнення того, що може стати війною між Росією і НАТО.
Раніше у вівторок віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що влада ФРН ще не визначилася з приводу того, чи варто постачати Україні сучасні танки. Він зазначив, що Берліну буде простіше ухвалити рішення щодо постачання, якщо спочатку свої танки передадуть США.
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