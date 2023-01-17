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Порошенко з волонтерами купив для ЗСУ 80 терміналів Starlink
12:06 17.01.2023 |
Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" купив для потреб ЗСУ 80 терміналів Starlink.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.
"Старлінки майже так само необхідні, як і бронетехніка, як і БПЛА та ЗУшки. І потрібно їх багато. Дякую Ілону Маску, а найголовніше дякую вам! Всім тим, хто допомагає нам доставляти такі скарби на фронт", - сказав Порошенко.
За його словами, термінали забезпечують надійний зв'язок та координацію військ. Це також ефективний засіб для кращого застосування артилерії, ракет, дронів і розвідки.
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