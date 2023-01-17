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У конкурсі на зайняття посади директора НАБУ продовжать участь 22 кандидати
10:39 17.01.2023 |
На засіданні комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України було затверджено результати тестування загальних здібностей, до наступного етапу конкурсу було допущено 22 кандидати, повідомляє прес-служба Комісії НАБУ.
"16 січня, 2023 року на дванадцятому засіданні комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України було затверджено результати тестування загальних здібностей, оголошено рейтинг кандидатів за результатами проходження тестувань на знання законодавства та загальних навичок, повідомлено про розгляд скарг та затверджена інформація про кандидатів, яка буде оприлюднена", - сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.
Зазначається, що 13-14 січня для тестування загальних здібностей пройшло 49 кандидатів із 50 допущених за результатом попереднього етапу.
"Комісія вирішила допустити до наступного етапу конкурсу кандидатів які розмістились з 1-го по 22-ге місце, оскільки кандидати, які розділили 19-22 місця набрали однакову кількість балів, і відповідно до правил проведення конкурсу, також мають бути допущені до наступного етапу конкурсу", - повідомляє прес-служба.
Наступний етап конкурсу - " практичне завдання буде відбуватися в один день одночасно для всіх кандидатів".
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