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АНАЛІТИКА

Українські сапери почали вчитися розмінуванню у Камбоджі

 

Українські сапери розпочали навчання по розмінування у Камбоджі. Навчання триватиме до 21 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Камбоджійського центру розмінування Хенга Ратану, яку приводить Khmer Times.

За інформацією видання, експерти з Камбоджі навчатимуть українських військових навичок розмінування та використання спеціального обладнання для знешкодження вибухових пристроїв.

Підготовку пройдуть 15 військових, навчання триватиме майже тиждень до 21 січня. Ратану уточнив, що уряд Японії надав технічну підтримку у процесі навчання.

"Навчання буде зосереджено на новітніх технологіях та обладнанні для знешкодження наземних мін, а також на очищенні територій", - розповів він.

При цьому планується, що у квітні ще одна група експертів вирушить із Камбоджі до Польщі для проведення навчального курсу для українських саперів там. Цю ініціатива також підтримала Японія.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Камбоджа
 

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