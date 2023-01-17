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Заступник голови Пентагону про далекобійні ракети для України: визнаємо цю потребу
09:39 17.01.2023 |
США визнають потребу України в далекобійних ракетах та Вашингтону необхідно подумати, як подолати цей виклик.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Media Center Ukraine, про це заявив заступник голови Пентагону США з політичних питань Колін Каль.
"Щодо далекобійних ракет: ми продовжуємо чути цікаві зауваження щодо них. Я думаю, не зосереджуватися на конкретній (ракеті - ред.) - це корисно. Є потреба добивати далі за лінію фронту і, не вдаючись до деталей, я скажу, що ми визнаємо цю потребу у нинішній фазі і нам варто подумати, як допомогти Україні подолати цей виклик, але я не вирішуватиму заздалегідь, що за система це може бути", - заявив Каль.
Він також нагадав, що США радилися з Україною про надання зброї на кожному етапі війни та розмови про надання ракет продовжуватимуться.
При цьому, коментуючи можливу передачу танків Abrams, Каль зазначив, що це дуже дорога техніка, яку складно обслуговувати.
"Немає ясності щодо того, чи найкраща це відповідь на виклики, тому ми продовжимо дивитися на те, які важкі машини, включаючи танки, є сенс надати вчасно і в необхідній кількості, а також щоб забезпечити їхню підтримку для України", - додав заступник голови Пентагону.
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