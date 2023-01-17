Фінансові новини
- |
- 17.01.23
- |
- 15:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Демпартії США назвали умови для додаткових постачань Україні ППО Patriot
09:00 17.01.2023 |
Постачання Україні додаткових систем Patriot буде пов'язане з рівнем підготовки ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву конгресвумен, співголови Українського кокусу нижньої палати Конгресу Марсі Каптур в інтерв'ю "Голосу Америки".
Вона зазначила, що вражена українськими збройними силами, як і решта світу.
"Я вважаю, що один із найважливіших аспектів, пов'язаних зі складними системами озброєнь, подібними до цієї, - отримання належної підготовки тими, хто ними управлятиме. Це має відбуватися поступово. Не можна розраховувати на диво, яке станеться за одну ніч, але, думаю, і українські, і американські військові розуміють, які саме зусилля від них потрібні", - сказала Каптур.
Конгресвумен впевнена, що Україна продовжуватиме отримувати двопартійну підтримку з боку США.
"Це найбільший конфлікт на території європейського континенту з часів Другої світової війни. Це серйозний та визначальний момент у світовій історії та США", - додала вона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія окрім танків передасть Україні ракети, 100 тисяч снарядів, безпілотники та бронетранспортери Bulldog
|Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші ЄС та США у 2023 році
|Ти мені вже не дружок: Як Бойко забирав мандат у Медведчука
|Уряд Британії підтвердив, що передасть Україні 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ AS90
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Віцеканцлер Німеччини: рішення щодо танків для України буде пріоритетним для нового міністра оборони
|Порошенко з волонтерами купив для ЗСУ 80 терміналів Starlink
|Олексій Арестович написав заяву про відставку з посади позаштатного радника офісу президента України
|У конкурсі на зайняття посади директора НАБУ продовжать участь 22 кандидати
|Українські сапери почали вчитися розмінуванню у Камбоджі
|Заступник голови Пентагону про далекобійні ракети для України: визнаємо цю потребу
Бізнес
|Безпілотники зможуть літати вічно - китайські вчені протестували дрон із лазерним живленням
|iQOO Z6 став найпотужнішим у світі недорогим смартфоном за версією AnTuTu - у топ-3 є Honor і Xiaomi
|iQOO Neo 7 SE - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu
|Dell має намір відмовитися від вироблених у Китаї чіпів до 2024р.
|Vall-E - нова модель ШІ Microsoft, яка імітує будь-який людський голос на основі всього 3-секундного оригіналу
|Peugeot продемонструвала концепт Inception
|157 Тбіт/с: Orange та Huawei встановили світовий рекорд передачі даних через оптоволокно