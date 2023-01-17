У Демпартії США назвали умови для додаткових постачань Україні ППО Patriot

Постачання Україні додаткових систем Patriot буде пов'язане з рівнем підготовки ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву конгресвумен, співголови Українського кокусу нижньої палати Конгресу Марсі Каптур в інтерв'ю "Голосу Америки".

Вона зазначила, що вражена українськими збройними силами, як і решта світу.

"Я вважаю, що один із найважливіших аспектів, пов'язаних зі складними системами озброєнь, подібними до цієї, - отримання належної підготовки тими, хто ними управлятиме. Це має відбуватися поступово. Не можна розраховувати на диво, яке станеться за одну ніч, але, думаю, і українські, і американські військові розуміють, які саме зусилля від них потрібні", - сказала Каптур.

Конгресвумен впевнена, що Україна продовжуватиме отримувати двопартійну підтримку з боку США.

"Це найбільший конфлікт на території європейського континенту з часів Другої світової війни. Це серйозний та визначальний момент у світовій історії та США", - додала вона.