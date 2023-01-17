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Справа «Роттердам+»: НАБУ і САП завершили розслідування другого епізоду
22:17 16.01.2023 |
НАБУ і САП 16 січня завершили розслідування за підозрою 15 осіб, причетних до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+", через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018-2019 рр.
Про це йдеться у повідомленні НАБУ.
"Це - другий епізод масштабного розслідування антикорупційних органів, який викрили у жовтні 2022 року. Розслідування першого, за підозрою шести осіб, - щодо незаконної переплати понад 19 млрд грн упродовж 2016-2017 років - завершили у вересні 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Підкреслюється, що коло підозрюваних у новому епізоді включає:
* 2 колишніх голів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);
* 6 колишніх членів НКРЕКП;
* 2 чинних членів НКРЕКП;
* 1 чинного та 2 колишніх працівників НКРЕКП;
* 2 чинних посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній.
"Шестеро з цих осіб, які, за версією слідства, усвідомлено взяли участь у злочині, одержали нові підозри за ч.2 ст.364 КК України. Дії членів НКРЕКП, які, не розібравшись голосували за затвердження так званої формули "Роттердам+", кваліфікували за ч.2 ст.367 КК України.
Слідство вважає, що вони неналежним чином виконували свої службові обов'язки, що спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам", - йдеться у позиції відомств.
За версією слідства, у так звану формулу "Роттердам+", заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі, додали в НАБУ.
У результаті, як вважають НАБУ і САП, кінцеві споживачі протягом 2016-2019 рр. переплатили понад 39 млрд грн, що підтверджується висновком експерта.
"Слідство має докази, що ухвалити таку формулу обчислення НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки.
Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав. Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об'єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності", - нагадали в НАБУ.
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