Проєкт «Армія дронів» забезпечив ЗСУ 1600 дронів на 3,3 млрд грн

Проєкт "Армія дронів" у рамках платформи UNITED24 забезпечив на запит військових контрактування 1600 дронів на 3,3 млрд грн, повідомив віцепрем'єр - міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров на конференції "Виробництво БпЛА: можливості та виклики" в Києві 14 січня.

"Завдяки проєкту "Армія дронів" у рамках платформи UNITED24 ми забезпечуємо наших військових найкращими "пташками" та стимулюємо розвиток українських виробників БПЛА. За 7 місяців проєкту за запитом військових уже законтрактовано майже 1600 дронів на 3,3 млрд грн. Частина з них - це дрони українських виробників", - наводяться слова Федорова у пресрелізі KSE, яка стала організатором конференції.

Глава Мінцифри в телеграмі в понеділок також повідомив, що в Бахмут днями було відправлено 83 дрони Mavic, Matrice, Autel.

У свою чергу перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що держава навмисно стимулюватиме розвиток БпЛА в Україні на системній основі, створити необхідні для цього умови, зокрема, здійснити дерегуляцію.

"Ми сфокусовані на тому, щоб стимулювати розвиток виробництва системно, з огляду на перспективу. Стимулювати розвиток малих виробників, розширення виробництва великих, відкрити доступ до фінансів і всередині країни, і зовні", - заявила Свириденко.

Проєкт "Армія дронів" створено за участю Генштабу ЗСУ та Міністерства цифрової трансформації 1 липня 2022 року. В рамках проєкту заплановано закупівлю та ремонт безпілотників за рахунок донатних коштів, а також курси навчання щодо поводження з ними.