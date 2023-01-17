Фінансові новини
- |
- 17.01.23
- |
- 02:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Bloomberg порахував, скільки та якої зброї отримала Україна з початку війни
16:50 16.01.2023 |
З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала більше ніж 4 тисячі одиниць бронетехніки, артилерійських установок й інших систем озброєнь для боротьби з Росією. Сьогодні ж НАТО надсилає все більше летальної зброї.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що наведені цифри є приблизними й не могли бути незалежно перевірені виданням. Вони включають обіцяне, однак ще не поставлене озброєння й не включають ті, які могли поставити без розголосу.
Танки
* 410 танків радянських часів, які були передані членами НАТО країнами колишнього комуністичного блоку;
* Британія обіцяла надіслати танки Challenger 2. Згідно з даними ЗМІ, 12 одиниць будуть відправлені щонайменше двома партіями, хоча уряд країни досі не підтвердив їх кількість;
* Польща обіцяла "роту" танків Leopard 2 німецького виробництва, якщо інші союзники по НАТО візьмуть на себе аналогічні зобов'язання;
* США та Німеччина досі вирішують, чи можуть вони також надіслати бойові танки;
Під час засідання "Рамштайн" Західні представники ймовірно обговорюватимуть відправку більшої кількості танків до України.
Бронетехніка/БМП
* 300 одиниць, у тому ж числі 250 БМП радянського виробництва з колишніх комуністичних країн;
* минулого тижня Франція оголосила про те, що вона передасть невизначену кількість колісних танкових есмінців AMX-10RC;
* США й Німеччина заявили, що передадуть 50 і 40 бойових машин Bradley і Marder відповідно;
Бронетранспортери
* 1100 одиниць, у тому ж числі 300 бронетранспортерів М113 і 250 М117;
* більше 160 бронетранспортерів М113 американського виробництва з семи інших країн, в тому числі з Великої Британії, Литви, Австралії, Німеччини, Данії, Португалії та Іспанії;
* кілька сотень машин, у тому ж числі броньовані медичні центри;
Протимінні бронетранспортери із захистом від засідок (MRAP)
* близько 925, у тому ж числі 440 американських M1224 MaxxPros;
* 90 австралійських Bushmasters, кілька британських Wolfhounds й Mastiffs.
Піхотні мобільні машини
* більше 1 540 одиниць, у тому ж числі 1 250 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів американського виробництва, або Humvees.
Артилерія
* 300 буксируваних гаубиць, серед яких понад 210 155-мм гаубиць M777 та 72 105-мм гаубиці зі США;
* більше 400 одиниць самохідної артилерії, з яких 180 - на замовлення. Серед них понад 20 155-мм гаубиць з Великої Британії, по 18 - з Польщі, Німеччини, США та інших країн;
РСЗВ
* 95 одиниць;
* 38 HIMARS;
* більше 40 122-мм РСЗВ радянських часів з Польщі і Чехії.
ППО
* 37 німецьких самохідних танків Gepard;
* 8 ракетних батарей NASAMS американського виробництва;
* 1 американська та одна німецька ракетна батарея Patriot;
* 6 ракетних комплексів Strela-10Ms з Чехії;
* 6 ракетних комплексів Stormer HVM з Великої Британії;
декілька зенітно-ракетних комплексів зі Словаччини, Німеччини, Іспанії, Франції та Польщі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші ЄС та США у 2023 році
|Ти мені вже не дружок: Як Бойко забирав мандат у Медведчука
|Уряд Британії підтвердив, що передасть Україні 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ AS90
|Дефіцит в енергосистемі величезний. В YASNO попередили про екстрені відключення по Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україну прибула заступник держсекретаря США
|Справа «Роттердам+»: НАБУ і САП завершили розслідування другого епізоду
|Новинський до запровадження Україною санкцій передав свої активи у траст і вийшов із бенефіціарів Smart Holding
|Британія окрім танків передасть Україні ракети, 100 тисяч снарядів, безпілотники та бронетранспортери Bulldog
|Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші ЄС та США у 2023 році
|Словаччина передала Україні останню із домовлених гаубиць Zuzana 2
|Нардеп Герасимов про повідомлення йому про підозру в недекларуванні нерухомості в Іспанії: Не сумніваюся, що виграю цю справу у ВАКС
Бізнес
|iQOO Neo 7 SE - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu
|Dell має намір відмовитися від вироблених у Китаї чіпів до 2024р.
|Vall-E - нова модель ШІ Microsoft, яка імітує будь-який людський голос на основі всього 3-секундного оригіналу
|Peugeot продемонструвала концепт Inception
|157 Тбіт/с: Orange та Huawei встановили світовий рекорд передачі даних через оптоволокно
|У Німеччині розробляють електричний автобан
|Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows 8.1