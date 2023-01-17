Bloomberg порахував, скільки та якої зброї отримала Україна з початку війни

З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала більше ніж 4 тисячі одиниць бронетехніки, артилерійських установок й інших систем озброєнь для боротьби з Росією. Сьогодні ж НАТО надсилає все більше летальної зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що наведені цифри є приблизними й не могли бути незалежно перевірені виданням. Вони включають обіцяне, однак ще не поставлене озброєння й не включають ті, які могли поставити без розголосу.

Танки

* 410 танків радянських часів, які були передані членами НАТО країнами колишнього комуністичного блоку;

* Британія обіцяла надіслати танки Challenger 2. Згідно з даними ЗМІ, 12 одиниць будуть відправлені щонайменше двома партіями, хоча уряд країни досі не підтвердив їх кількість;

* Польща обіцяла "роту" танків Leopard 2 німецького виробництва, якщо інші союзники по НАТО візьмуть на себе аналогічні зобов'язання;

* США та Німеччина досі вирішують, чи можуть вони також надіслати бойові танки;

Під час засідання "Рамштайн" Західні представники ймовірно обговорюватимуть відправку більшої кількості танків до України.

Бронетехніка/БМП

* 300 одиниць, у тому ж числі 250 БМП радянського виробництва з колишніх комуністичних країн;

* минулого тижня Франція оголосила про те, що вона передасть невизначену кількість колісних танкових есмінців AMX-10RC;

* США й Німеччина заявили, що передадуть 50 і 40 бойових машин Bradley і Marder відповідно;

Бронетранспортери

* 1100 одиниць, у тому ж числі 300 бронетранспортерів М113 і 250 М117;

* більше 160 бронетранспортерів М113 американського виробництва з семи інших країн, в тому числі з Великої Британії, Литви, Австралії, Німеччини, Данії, Португалії та Іспанії;

* кілька сотень машин, у тому ж числі броньовані медичні центри;

Протимінні бронетранспортери із захистом від засідок (MRAP)

* близько 925, у тому ж числі 440 американських M1224 MaxxPros;

* 90 австралійських Bushmasters, кілька британських Wolfhounds й Mastiffs.

Піхотні мобільні машини

* більше 1 540 одиниць, у тому ж числі 1 250 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів американського виробництва, або Humvees.

Артилерія

* 300 буксируваних гаубиць, серед яких понад 210 155-мм гаубиць M777 та 72 105-мм гаубиці зі США;

* більше 400 одиниць самохідної артилерії, з яких 180 - на замовлення. Серед них понад 20 155-мм гаубиць з Великої Британії, по 18 - з Польщі, Німеччини, США та інших країн;

РСЗВ

* 95 одиниць;

* 38 HIMARS;

* більше 40 122-мм РСЗВ радянських часів з Польщі і Чехії.

ППО

* 37 німецьких самохідних танків Gepard;

* 8 ракетних батарей NASAMS американського виробництва;

* 1 американська та одна німецька ракетна батарея Patriot;

* 6 ракетних комплексів Strela-10Ms з Чехії;

* 6 ракетних комплексів Stormer HVM з Великої Британії;

декілька зенітно-ракетних комплексів зі Словаччини, Німеччини, Іспанії, Франції та Польщі.