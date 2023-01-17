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АНАЛІТИКА

Українські військові, яких навчатимуть на Patriot, прибули в США - ЗМІ

 

Цього тижня українські військові розпочнуть вивчати американський комплекс протиповітряної оборони Patriot.

За даними американських ЗМІ, група військових ЗСУ вже прибула до США.

Навчання проходитиме у Форт-Сіллі в штаті Оклахома, де американські військові проводять власні тренування з експлуатації та обслуговування ЗРК Patriot.

До першої групи входить від 90 до 100 українських військовослужбовців. Саме стільки людей треба для обслуговування однієї батареї Patriot, до складу якої входять до восьми пускових установок та допоміжне обладнання і системи.

Пентагон не оголосив офіційний графік тренувань, відомо лише те, що він буде скорочений.

Відомо, що США розробили спеціальний план для прискореного навчання українських військових. Освоєння системи ППО Patriot триватиме кілька місяців. Зазвичай американці вчаться роботі з цією системою до року.

Але українські військові мають якомога швидше повернутися в Україну і розпочати оборону українського неба.
За матеріалами: Мілітарний
Ключові теги: США
 

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