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Глава ОБСЄ приїхав до Києва
11:50 16.01.2023 |
Глава МЗС Північної Македонії Буяр Османі, який нещодавно вступив на посаду глави ОБСЄ, прибув у понеділок до України.
"Після дев'ятигодинної поїздки потягом ми прибули до Києва. З нетерпінням очікуємо продуктивних зустрічей з українськими лідерами для обговорення шляхів зміцнення безпеки та стабільності в регіоні та надання допомоги людям на місцях", - написав Османі у твіттері.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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