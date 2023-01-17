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АНАЛІТИКА

Глава ОБСЄ приїхав до Києва

 

Глава МЗС Північної Македонії Буяр Османі, який нещодавно вступив на посаду глави ОБСЄ, прибув у понеділок до України.

"Після дев'ятигодинної поїздки потягом ми прибули до Києва. З нетерпінням очікуємо продуктивних зустрічей з українськими лідерами для обговорення шляхів зміцнення безпеки та стабільності в регіоні та надання допомоги людям на місцях", - написав Османі у твіттері.

 
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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