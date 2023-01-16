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АНАЛІТИКА

Зеленський запровадив санкції проти російських воєнкорів та пропагандистів. Хто у переліку

Володимир Зеленський своїм указом на 10 років запровадив санкції РНБО проти низки російських воєнкорів та пропагандистів.

В оприлюдненому на сайті президента додатку до указу - 198 прізвищ, серед них громадяни Росії, України, Білорусі, люди з подвійним громадянством.

У перелік потрапили відомі російські воєнкори Юрій Котенок, Семен Пегов, російські пропагандисти Кирило Вишинський, Єгор Холмогоров, Володимир Корнілов, Маріна Ахмедова, Юрій Подоляка, Олексій Кочетков, Дар'я Асламова, Ростіслав Іщенко, Дмитро Пучков (більш відомий за псевдонимом Гоблін). А також економіст Михайло Хазін, режисер та брат Микити Міхалкова Андрій Кончаловський, конспіролог Валентин Катасонов.

Є там і білоруські пропагандисти - прибічники Олександра Лукашенка Грігорій Азарьонок та Олександр Осенко.

До списку потрапили колишній депутат Верховної Ради від Компартії Спірідон Кілінкаров та колишній речник мітингів за Віктора Януковича Родіон Мірошник, які беруть участь у російських пропагандистських телешоу, колишній радник українських президентів Дмитро Видрін, соціолог та засновник компанії Research&Branding Group Євген Копатько.

Також у списку опинилася українська журналістка, ексведуча NewsOne Діана Панченко, яка з 2022 року перебуває на окупованому Донбасі. Вона знімає репортажі з окупованих Донецька та Маріуполя. Щодо неї СБУ у січні 2023 року відкрила кримінальне провадження.

Усім учасникам санкційного списку забороняється, зокрема, в'їзд в Україну, виведення капіталів, будь-яка економічна та культурна діяльність на території України.

Ключові теги: Росія
 

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