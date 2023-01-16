Фінансові новини
- |
- 16.01.23
- |
- 09:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський запровадив санкції проти російських воєнкорів та пропагандистів. Хто у переліку
08:43 16.01.2023 |
Володимир Зеленський своїм указом на 10 років запровадив санкції РНБО проти низки російських воєнкорів та пропагандистів.
В оприлюдненому на сайті президента додатку до указу - 198 прізвищ, серед них громадяни Росії, України, Білорусі, люди з подвійним громадянством.
У перелік потрапили відомі російські воєнкори Юрій Котенок, Семен Пегов, російські пропагандисти Кирило Вишинський, Єгор Холмогоров, Володимир Корнілов, Маріна Ахмедова, Юрій Подоляка, Олексій Кочетков, Дар'я Асламова, Ростіслав Іщенко, Дмитро Пучков (більш відомий за псевдонимом Гоблін). А також економіст Михайло Хазін, режисер та брат Микити Міхалкова Андрій Кончаловський, конспіролог Валентин Катасонов.
Є там і білоруські пропагандисти - прибічники Олександра Лукашенка Грігорій Азарьонок та Олександр Осенко.
До списку потрапили колишній депутат Верховної Ради від Компартії Спірідон Кілінкаров та колишній речник мітингів за Віктора Януковича Родіон Мірошник, які беруть участь у російських пропагандистських телешоу, колишній радник українських президентів Дмитро Видрін, соціолог та засновник компанії Research&Branding Group Євген Копатько.
Також у списку опинилася українська журналістка, ексведуча NewsOne Діана Панченко, яка з 2022 року перебуває на окупованому Донбасі. Вона знімає репортажі з окупованих Донецька та Маріуполя. Щодо неї СБУ у січні 2023 року відкрила кримінальне провадження.
Усім учасникам санкційного списку забороняється, зокрема, в'їзд в Україну, виведення капіталів, будь-яка економічна та культурна діяльність на території України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Дефіцит в енергосистемі величезний. В YASNO попередили про екстрені відключення по Україні
|ЄС перерахує перший транш макрофінансової допомоги у січні, - фон дер Ляйєн
|Рада позбавила мандатів п'ятьох народних депутатів
|ЄС наполягає на виконанні рекомендацій «Венеційки» щодо закону про КСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
У РУБРИЦІ
|Зеленський запровадив санкції проти російських воєнкорів та пропагандистів. Хто у переліку
|Порошенко передав військовим у Рівному 5 вантажівок DAF із зенітними установками
|Порошенко передав військовим три комплекси БПЛА Poseidon
|Німецький виробник танків Leopard не зможе доставити їх Україні до 2024 року, хай уряд і схвалить таку поставку
|Танки для розмінування та системи опалення. Німеччина передала нову партію зброї ЗСУ
Бізнес
|157 Тбіт/с: Orange та Huawei встановили світовий рекорд передачі даних через оптоволокно
|У Німеччині розробляють електричний автобан
|Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows 8.1
|Razer Edge: консоль для хмарного геймінгу з AMOLED-екраном на 144 Гц, чипом Snapdragon G3X Gen 1 та ОС Android 12L за $400
|США запустили у космос апарат для збору і передачі сонячної енергії на Землю
|Засновник Alibaba Джек Ма відмовиться від контролю над фінтех-гігантом Ant Group
|Google анонсувала оновлення для Maps: застосунок тепер може працювати на Wear OS годиннику з LTE без прив'язки до смартфона