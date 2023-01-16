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Порошенко передав військовим у Рівному 5 вантажівок DAF із зенітними установками
08:33 16.01.2023 |
Пʼятий президент Петро Порошенко у Рівному передав бригаді тероборони 5 вантажівк DAF, які були переобладнані для боротьби з іранськими дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.
Зокрема, на платформах автівок встановлені зенітні установки, які показали себе ефективними у боротьбі з іранськими дронами-камікадзе. За словами Порошенка, це допоможе посилити захист регіону з боку українсько-білоруського кордону.
Це - спільний проект, який Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа громад" у Рівному реалізують із місцевою владою, командою "Євросолідарності" та військовими.
"Ворог сильний. І ми маємо бути напоготові до будь-якого розвитку подій. Підлий і підступний ворог, який б‘є по об'єктам цивільної інфраструктури. У нас з'явилася з міськими головами дуже крута ініціатива. Ми будемо використовувати ЗУ 23-2, які дуже добре себе зарекомендували як "антишахеди". Ми зробили свій внесок для того, щоб зробити ці машини", - додав Порошенко.
Нагадаємо, раніше Порошенко повідомляв, що такі ж вантажівки готуються для передачі в інші українські міста. Загалом Фонд Порошенка з волонтерами законтрактував три сотні британських автівок DAF. Сотня автівок вже надійшла у війська.
Також на шасі цих вантажівок виготовили спеціальні кунги для комплексів БПЛА Poseidon. Три комплекси такої техніки вже надійшли у війська.
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