Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Порошенко передав військовим три комплекси БПЛА Poseidon

08:24 16.01.2023 |

Політика

Порошенко передав військовим три комплекси БПЛА Poseidon

 

Пʼятий президент Петро Порошенко передав у війська три комплекси БПЛА Poseidon, виготовлені на шасі британської вантажівки DAF.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.


"Три комплекси Poseidon - інноваційна розробка, яку придумали технарі "Справи громад". Загалом - це 9 пташок. Кунги були створені на основі наших DAFів. Усередині машин є абсолютно все, щоб розгорнутися і нищити ворога. І це те, що було потрібно військовим для ефективної роботи - щоб русня горіла в пеклі, щоб те зло, яке сьогодні вбило українців у Дніпрі, було покаране", - заявив Порошенко.

Порошенко передав військовим три комплекси БПЛА Poseidon

 
Комплекси передають 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, а також 17-й Криворізькій танковій бригаді імені Костянтина Пестушка.

Порошенко передав військовим три комплекси БПЛА Poseidon

 

Вартість трьох комплексів перевищує 45 млн грн. "До середини 2023 року в моїх планах, щоб у нас на озброєнні було хоча б 60-70 птахів. Відповідно 40 станцій", - додав Порошенко.

Порошенко передав військовим три комплекси БПЛА Poseidon

 

Нагадаємо, раніше Порошенко повідомляв про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота - до 4000 метрів.

Також Фонд Порошенка й ГО "Справа громад" законтрактували у Великій Британії три сотні вантажівок Leyland DAF.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5361
  0,1791
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9979  0,01 0,03 40,7025  0,02 0,04
EUR 42,2729  0,19 0,45 43,3329  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на 13.01.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес