Порошенко передав військовим три комплекси БПЛА Poseidon

Пʼятий президент Петро Порошенко передав у війська три комплекси БПЛА Poseidon, виготовлені на шасі британської вантажівки DAF.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.





"Три комплекси Poseidon - інноваційна розробка, яку придумали технарі "Справи громад". Загалом - це 9 пташок. Кунги були створені на основі наших DAFів. Усередині машин є абсолютно все, щоб розгорнутися і нищити ворога. І це те, що було потрібно військовим для ефективної роботи - щоб русня горіла в пеклі, щоб те зло, яке сьогодні вбило українців у Дніпрі, було покаране", - заявив Порошенко.

Комплекси передають 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, а також 17-й Криворізькій танковій бригаді імені Костянтина Пестушка.

Вартість трьох комплексів перевищує 45 млн грн. "До середини 2023 року в моїх планах, щоб у нас на озброєнні було хоча б 60-70 птахів. Відповідно 40 станцій", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко повідомляв про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота - до 4000 метрів.

Також Фонд Порошенка й ГО "Справа громад" законтрактували у Великій Британії три сотні вантажівок Leyland DAF.