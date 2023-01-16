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Порошенко передав військовим три комплекси БПЛА Poseidon
08:24 16.01.2023 |
Пʼятий президент Петро Порошенко передав у війська три комплекси БПЛА Poseidon, виготовлені на шасі британської вантажівки DAF.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.
"Три комплекси Poseidon - інноваційна розробка, яку придумали технарі "Справи громад". Загалом - це 9 пташок. Кунги були створені на основі наших DAFів. Усередині машин є абсолютно все, щоб розгорнутися і нищити ворога. І це те, що було потрібно військовим для ефективної роботи - щоб русня горіла в пеклі, щоб те зло, яке сьогодні вбило українців у Дніпрі, було покаране", - заявив Порошенко.
Вартість трьох комплексів перевищує 45 млн грн. "До середини 2023 року в моїх планах, щоб у нас на озброєнні було хоча б 60-70 птахів. Відповідно 40 станцій", - додав Порошенко.
Нагадаємо, раніше Порошенко повідомляв про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота - до 4000 метрів.
Також Фонд Порошенка й ГО "Справа громад" законтрактували у Великій Британії три сотні вантажівок Leyland DAF.
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