Фінансові новини
- |
- 16.01.23
- |
- 09:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німецький виробник танків Leopard не зможе доставити їх Україні до 2024 року, хай уряд і схвалить таку поставку
08:11 16.01.2023 |
Німецький збройовий концерн Rheinmetall не зможе поставити танки Leopard Україні раніше 2024 року навіть якщо уряд Німеччини вже завтра ухвалить рішення про їх передачу.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.
"Навіть якщо завтра буде прийнято рішення про те, що ми можемо відправити наші танки Leopard до Києва, доставка відбудеться в районі початку наступного року", - сказав генеральний директор компанії Армін Паппергер.
Rheinmetall має 22 машини Leopard 2 і 88 машин старої моделі Leopard 1. Однак ремонт виведених з експлуатації основних бойових танків займає "майже рік".
За словами Паппергера, машини доведеться не тільки перефарбувати, але й переобладнати для використання у війні.
"Вони будуть повністю розібрані, а потім знову зібрані", - сказав він.
Rheinmetall не міг відремонтувати танки без замовлення, оскільки витрати становлять кілька сотень мільйонів євро. "Rheinmetall не може фінансувати це заздалегідь", - сказав Паппергер.
Раніше в уряді Британії підтвердили плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 самохідних артилерійських установок калібру 155 мм AS90.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Дефіцит в енергосистемі величезний. В YASNO попередили про екстрені відключення по Україні
|ЄС перерахує перший транш макрофінансової допомоги у січні, - фон дер Ляйєн
|Рада позбавила мандатів п'ятьох народних депутатів
|ЄС наполягає на виконанні рекомендацій «Венеційки» щодо закону про КСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
У РУБРИЦІ
|Зеленський запровадив санкції проти російських воєнкорів та пропагандистів. Хто у переліку
|Порошенко передав військовим у Рівному 5 вантажівок DAF із зенітними установками
|Порошенко передав військовим три комплекси БПЛА Poseidon
|Німецький виробник танків Leopard не зможе доставити їх Україні до 2024 року, хай уряд і схвалить таку поставку
|Танки для розмінування та системи опалення. Німеччина передала нову партію зброї ЗСУ
Бізнес
|157 Тбіт/с: Orange та Huawei встановили світовий рекорд передачі даних через оптоволокно
|У Німеччині розробляють електричний автобан
|Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows 8.1
|Razer Edge: консоль для хмарного геймінгу з AMOLED-екраном на 144 Гц, чипом Snapdragon G3X Gen 1 та ОС Android 12L за $400
|США запустили у космос апарат для збору і передачі сонячної енергії на Землю
|Засновник Alibaba Джек Ма відмовиться від контролю над фінтех-гігантом Ant Group
|Google анонсувала оновлення для Maps: застосунок тепер може працювати на Wear OS годиннику з LTE без прив'язки до смартфона