Німецький виробник танків Leopard не зможе доставити їх Україні до 2024 року, хай уряд і схвалить таку поставку

Німецький збройовий концерн Rheinmetall не зможе поставити танки Leopard Україні раніше 2024 року навіть якщо уряд Німеччини вже завтра ухвалить рішення про їх передачу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Навіть якщо завтра буде прийнято рішення про те, що ми можемо відправити наші танки Leopard до Києва, доставка відбудеться в районі початку наступного року", - сказав генеральний директор компанії Армін Паппергер.

Rheinmetall має 22 машини Leopard 2 і 88 машин старої моделі Leopard 1. Однак ремонт виведених з експлуатації основних бойових танків займає "майже рік".

За словами Паппергера, машини доведеться не тільки перефарбувати, але й переобладнати для використання у війні.

"Вони будуть повністю розібрані, а потім знову зібрані", - сказав він.

Rheinmetall не міг відремонтувати танки без замовлення, оскільки витрати становлять кілька сотень мільйонів євро. "Rheinmetall не може фінансувати це заздалегідь", - сказав Паппергер.

Раніше в уряді Британії підтвердили плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 самохідних артилерійських установок калібру 155 мм AS90.