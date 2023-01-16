Фінансові новини
- |
- 16.01.23
- |
- 09:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Танки для розмінування та системи опалення. Німеччина передала нову партію зброї ЗСУ
08:05 16.01.2023 |
Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги Україні. До неї увійшли танки для розмінування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерального уряду Німеччини.
Зазначається, що було передано наступне обладнання:
* чотири танки для розмінування;
* 4 мобільних і захищених систем розмінування;
* 10 автомобілів для охорони кордону (раніше було передано 85);
* 120 мобільних систем опалення (раніше було передано 48).
Уся техніка - з запасів Бундесверу або вже нова.
Також зазначається, що найближчим часом планується передати Україні 40 БМП Marder з боєприпасами, системи Patriot з ракетами та 100 тисяч аптечок першої медичної допомоги.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Дефіцит в енергосистемі величезний. В YASNO попередили про екстрені відключення по Україні
|ЄС перерахує перший транш макрофінансової допомоги у січні, - фон дер Ляйєн
|Рада позбавила мандатів п'ятьох народних депутатів
|ЄС наполягає на виконанні рекомендацій «Венеційки» щодо закону про КСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
У РУБРИЦІ
|Зеленський запровадив санкції проти російських воєнкорів та пропагандистів. Хто у переліку
|Порошенко передав військовим у Рівному 5 вантажівок DAF із зенітними установками
|Порошенко передав військовим три комплекси БПЛА Poseidon
|Німецький виробник танків Leopard не зможе доставити їх Україні до 2024 року, хай уряд і схвалить таку поставку
|Танки для розмінування та системи опалення. Німеччина передала нову партію зброї ЗСУ
Бізнес
|157 Тбіт/с: Orange та Huawei встановили світовий рекорд передачі даних через оптоволокно
|У Німеччині розробляють електричний автобан
|Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows 8.1
|Razer Edge: консоль для хмарного геймінгу з AMOLED-екраном на 144 Гц, чипом Snapdragon G3X Gen 1 та ОС Android 12L за $400
|США запустили у космос апарат для збору і передачі сонячної енергії на Землю
|Засновник Alibaba Джек Ма відмовиться від контролю над фінтех-гігантом Ant Group
|Google анонсувала оновлення для Maps: застосунок тепер може працювати на Wear OS годиннику з LTE без прив'язки до смартфона