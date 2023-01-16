Танки для розмінування та системи опалення. Німеччина передала нову партію зброї ЗСУ

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги Україні. До неї увійшли танки для розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерального уряду Німеччини.

Зазначається, що було передано наступне обладнання:

* чотири танки для розмінування;

* 4 мобільних і захищених систем розмінування;

* 10 автомобілів для охорони кордону (раніше було передано 85);

* 120 мобільних систем опалення (раніше було передано 48).

Уся техніка - з запасів Бундесверу або вже нова.

Також зазначається, що найближчим часом планується передати Україні 40 БМП Marder з боєприпасами, системи Patriot з ракетами та 100 тисяч аптечок першої медичної допомоги.

