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АНАЛІТИКА

Танки для розмінування та системи опалення. Німеччина передала нову партію зброї ЗСУ

Танки для розмінування та системи опалення. Німеччина передала нову партію зброї ЗСУ

 

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги Україні. До неї увійшли танки для розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерального уряду Німеччини.

Зазначається, що було передано наступне обладнання:

* чотири танки для розмінування;

* 4 мобільних і захищених систем розмінування;

* 10 автомобілів для охорони кордону (раніше було передано 85);

* 120 мобільних систем опалення (раніше було передано 48).

Танки для розмінування та системи опалення. Німеччина передала нову партію зброї ЗСУ

 

Уся техніка - з запасів Бундесверу або вже нова.

Також зазначається, що найближчим часом планується передати Україні 40 БМП Marder з боєприпасами, системи Patriot з ракетами та 100 тисяч аптечок першої медичної допомоги.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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