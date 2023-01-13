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Міністерство оборони у 2023 придбає БПЛА на 20 млрд грн
22:10 13.01.2023 |
Міністерство оборони у 2023 році планує витратити на придбання безпілотників різних типів застосування (повітряні, наземні, надводні, підводні) 20 млрд грн.
Як пише Мілітарний, про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю виданню UNN.
За словами Резнікова, у цьому списку безпілотних апаратів є зразки української оборонної промисловості.
«Цього року на закупівлю безпілотників ми запланували в бюджеті 20 млрд грн. Це БПЛА різних типів. Це, зокрема, і українські зразки, які ми прийняли на озброєння за останні пів року, - це наші нові безпілотники», - розповів міністр.
Серед переданих на озброєння наших військових зразків зброї є, зокрема, такі безпілотні авіаційні комплекси вітчизняного виробництва, як "Лелека-100", А1-СМ "Фурія", Windhover, PD-2, ACS-3.
Використання розвідувальних та ударних БПЛА набуло широкого розмаху у війні з РФ. Як пояснюють військові, невеликі розвідувальні дрони стали їхніми "очима", але "живуть" вони на фронті недовго. Тому військові підрозділи аеророзвідки потребують безперервного постачання такими засобами.
Одна із основних задач розвідувальних безпілотників на війні - корегування артилерійського вогню, що дозволяє наносити ураження з високою точністю. Мілітарний публікував відео наведення західних високоточних артилерійських снарядів M982 Excalibur безпілотником "Лелека-100".
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