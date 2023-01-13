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Україна вже отримала вже 30 тисяч терміналів Starlink
21:58 13.01.2023 |
Україна отримала вже 30 тис. терміналів супутникового інтернету Starlink. Останню партію - 8 тис. терміналів - допомогла придбати Польща.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Сотні "Старлінків" із цієї партії вже працюють в "Пунктах незламності" по всій країні. Ще частину передали енергетикам та медикам", - написав Федоров.
Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала допомогу Україні в розмірі 20 млн євро на фінансування послуг супутникового зв'язку Starlink.
Як повідомлялося, нещодавно ціну на замовлення терміналів супутникового інтернету Starlink для України на офіційному сайті знизили з $700 до $600.
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