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АНАЛІТИКА

Україна вже отримала вже 30 тисяч терміналів Starlink

 

Україна отримала вже 30 тис. терміналів супутникового інтернету Starlink. Останню партію - 8 тис. терміналів - допомогла придбати Польща.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сотні "Старлінків" із цієї партії вже працюють в "Пунктах незламності" по всій країні. Ще частину передали енергетикам та медикам", - написав Федоров.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала допомогу Україні в розмірі 20 млн євро на фінансування послуг супутникового зв'язку Starlink.

Як повідомлялося, нещодавно ціну на замовлення терміналів супутникового інтернету Starlink для України на офіційному сайті знизили з $700 до $600.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Польща
 

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