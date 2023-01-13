Україна хоче зібрати танкову бригаду із Leopard - Кулеба

Вже п'ять країн готові передати Збройним силам України ці танки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на розмову з журналістом Вадимом Карп'яком, опублікованій в Instagram.

"Наша мета - зібрати танкову бригаду з "Леопардів". Це для початку. Чому "Леопард"? Бо це танк, який виготовлявся в Європі протягом десятиліть і є в багатьох європейських арміях. Тому можна там трішки взяти, тут трішки взяти, там є різні модифікації. Але ми ставимо собі амбітні задачі, і наша амбітна задача - в рамках танкової коаліції зібрати бригаду", - заявив він.

Міністр додав, що чекають на остаточне рішення про постачання танків від Німеччини.

"Я знаю ще принаймні 3 країни (крім Польщі та Фінляндії - ред.), які готові це зробити, але поки не говорять, бо чекають підтримки Німеччини. Тому маємо вже 5 країн, які готові передавати, але чекають на остаточне вирішення питань з Німеччиною", - наголосив Кулеба.

Україна знаходиться за півкроку до вирішення теми танків, а обіцянка Польщі надання Leopard є потужним кроком.

"Ми зараз за півкроку до вирішення теми танків. Французи завдали "першого удару" по цій стіні з легкого колісного танку. Французи зробили перший крок, потім поляки", - заявив Кулеба.

Міністр відзначив уряд Польщі, оскільки в січні ще з'являться новини в плані постачанні зброї і танків Україні.

"Це ще більш важливо чим Leopard. Обіцянка Leopard це другий потужний крок, який спонукав інші країни говорити, що теж готові це зробити.... Тут британці виходять і кажуть, що зроблять цей крок. Я поки нічого зайвого не буду казати, але думаю, що все буде добре", - додав Кулеба.

Також міністр зазначив, що з огляду на всю інформацію та логіки процесу, який набрав обертів, Німеччина погодиться на передачу Україні танків Leopard. Чи це буде пряма передача з Німеччини, чи дозвіл іншим країнам, це вже питання Німеччини, але Україна ці танки отримає.