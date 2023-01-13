Німеччина не отримала жодного запиту від інших країн про постачання Україні Leopard

Німеччина поки що не отримувала офіційних запитів від інших країн щодо постачання Україні танків Leopard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речниці уряду Німеччини Крістіане Хофман Interia.

"Ми не говоримо "ні" передачі Leopard Україні, тому що ми ще не отримали офіційного запиту з цього приводу", - сказала вона.

Хоффман підкреслила, що німецька влада не отримувала жодних запитів від Польщі чи інших країни щодо можливості передачі танків Україні.

При цьому вона зазначила, що передача танків німецького виробництва без згоди самої Німеччини була б незаконною. Так, для цього потрібна згода федерального уряду.

Нагадаємо, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек зазначив, що країна не повинна допустити зриву поставок Україні Leopard, тому Берлін має дозволити передачу цих танків іншими країнами.

Зазначимо, що Польща погодилася відправити в Україну роту танків Leopard, але в рамках міжнародної коаліції.

Тим часом у Фінляндії також розглядають можливість передачі Україні танків Leopard.