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АНАЛІТИКА

Ізраїль передасть Україні технологій розумного оповіщення про ракети та дрони — посол

 

Ізраїльська сторона офіційно передає Україні технології, пов'язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.

Про це заявив посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

«Триває робота по передачі ізраїльських технологій, пов'язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів. Тобто ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що за певний час ми отримаємо її повністю», - сказав Корнійчук.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що про позицію нового уряду Ізраїлю щодо війни в Україні говорити зарано, хоча він сам «приблизно» уявляє, якою вона буде.

Новий уряд Ізраїлю склав присягу 29 грудня минулого року. Лідер консервативної партії "Лікуд" Беньямін Нетаньягу, який у різний час обіймав посаду прем'єр-міністра Ізраїлю понад 15 років і повернувся на неї після півторарічного перебування в опозиції, представив 33 членів уряду з числа правонаціоналістичної релігійної коаліції.
 

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