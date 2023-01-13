Франція сподівається поставити Україні колісні танки AMX 10-RC протягом двох місяців

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що розраховує протягом двох місяців поставити Україні важкі бронетранспортери AMX-10 RC, які також класифікуються як колісні танки.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні міноборони Франції за результатами розмови міністра з українським колегою Олексієм Резніковим.

"Міністри обговорили поставку Україні бойових машин французького виробництва AMX-10 RC, про що принципово домовилися президент Макрон у розмові з президентом Зеленським 4 січня, протягом двох місяців", - йдеться у повідомленні.

Також міністри обговорили організацію швидкого навчання для українських операторів машин.

Повідомляється, що Олексій Резніков подякував своєму колезі за системи ППО Crotale, які допомогли врятувати життя під час останніх бомбардувань Києва.