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АНАЛІТИКА

Франція сподівається поставити Україні колісні танки AMX 10-RC протягом двох місяців

Франція сподівається поставити Україні колісні танки AMX 10-RC протягом двох місяців

 

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що розраховує протягом двох місяців поставити Україні важкі бронетранспортери AMX-10 RC, які також класифікуються як колісні танки.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні міноборони Франції за результатами розмови міністра з українським колегою Олексієм Резніковим.

"Міністри обговорили поставку Україні бойових машин французького виробництва AMX-10 RC, про що принципово домовилися президент Макрон у розмові з президентом Зеленським 4 січня, протягом двох місяців", - йдеться у повідомленні.

Також міністри обговорили організацію швидкого навчання для українських операторів машин.

Повідомляється, що Олексій Резніков подякував своєму колезі за системи ППО Crotale, які допомогли врятувати життя під час останніх бомбардувань Києва.
Ключові теги: Франція
 

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