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В Україні запускають новий інформаційний телеканал. Він належатиме бізнесмену Кропачову
11:06 13.01.2023 |
В Україні запускають новий загальнонаціональний інформаційний канал Ukrainian World News, його власником та інвестором став бізнесмен Віталій Кропачов.
Про це виданню "Детектор Медіа" повідомив технічний директор майбутнього телеканалу Дмитро Скидан.
"Це залежатиме від багатьох факторів, але попередньо дата запуску - 22 січня", - зазначив він.
У 2022 році Кропачов викупив ліцензію на цифрове мовлення 4 каналу. Невдовзі після продажу ліцензії майно 4 каналу було заарештоване, адже власник каналу нардеп Олексій Ковальов перейшов на бік РФ.
Генеральною продюсеркою нового каналу буде Ольга Гіржева, яка з 2018 року була головною редакторкою телеканалу NewsOne. Зокрема й тоді, коли канал купив соратник Віктора Медведчука Тарас Козак.
У команді також будуть працювати вихідці з каналу 112, додав Скидан. Сам він також працював техдиректором каналу "112 Україна" до його закриття у 2021 році.
"Ніхто не буде сперечатися, що цей канал із моменту свого запуску до його продажу Медведчуку, тобто до 2017 року, був каналом, який заклав основи сучасного новинного формату в Україні. Логічно, що ми хочемо запросити спеціалістів із цього каналу", - заявив він.
Студія майбутнього каналу розташована в Києві біля станції метро "Нивки".
Кропачова раніше називали "смотрящим" за вугільною галуззю від групи колишнього нардепа Ігоря Кононенка ("Блок Петра Порошенка").
Після зміни влади у 2019 року він зацікавився медіабізнесом, придбавши ТОВ "Інфо24", яке володіє ліцензією на супутникове мовлення з логотипом "ТВі" та ТОВ "ТРК "Погода ТБ"", яке володіло ліцензією телеканалу Business на цифрове ефірне мовлення в мережі "Зеонбуду".
У тому ж 2019 році Кропачев купив канал "Так TV", який має супутникову ліцензію, оформлену на компанію ТОВ "Так ТВ центр плюс". У грудні 2021 року, він придбав компанію "Ера продакшн".
У 2010-2014 роках він був депутатом Донецької облради, входив до фракції "Партії регіонів".
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