Фінансові новини
- |
- 13.01.23
- |
- 13:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Довіра до ЗСУ в українців сягнула майже 100 відсотків
10:47 13.01.2023 |
Рівень довіри українців до Збройних сил сягнув 96 відсотків у порівнянні з 72 відсотками рік тому, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, оприлюднені у п'ятницю, 13 січня.
Другу сходинку в рейтингу довіри посів президент України Володимир Зеленський (84 відсотки) та волонтери (84 відсотки).
Крім того, соціологи простежили значне зростання довіри до Служби безпеки України (з 29 відсотків до 63 відсотків) та Національної поліції (з 30 відсотків до 58 відсотків). Також покращилося сприйняття Кабміну (з 14 до 52 відсотків та Верховної Ради (з 11 відсотків до 35).
"Ріст довіри до політичного керівництва та до силових структур в умовах війни є ще одним свідченням згуртування громадян у критичних обставинах. Суспільна згуртованість є одним з ключових факторів успішного опору ворогові", - зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький.
Найнижчий рівень довіри - до судів та прокурорів
Прокуратура та судова система виявилися єдиними українськими інституціями, які мають негативний баланс довіри-недовіри і до яких українці ставляться найбільш критично. Так, судам довіряють 25 відсотків, не довіряють - 34 відсотки, водночас прокурорам довіряють 21 відсоток, не довіряють - 32 відсотки.
Довіра до українських ЗМІ за останній рік зросла з 32 до 57 відсотків, а от ставлення до церкви погіршилося - частка тих, хто довіряє церкві, знизилася з 51 до 44 відсотків.
Опитування проводили 4-27 грудня методом телефонних інтерв'ю серед 995 респондентів з усіх регіонів України, окрім анексованого Криму. Похибка не перевищує показник в 3,4 відсотка.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Резніков: 500 або 600 російських окупантів гинуть щодня, тоді як Україна втрачає десяту частину цього
|Телеканал «Рада» заплатить 120 мільйонів за виробництво телемарафону фірмі, пов'язаній з Тимошенком
|З'їзд суддів України обрав усіх 8 членів ВРП за своєю квотою
|Рада суддів обрала ще двох членів ВРП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
У РУБРИЦІ
|ЄС наполягає на виконанні рекомендацій «Венеційки» щодо закону про КСУ
|Франція сподівається поставити Україні колісні танки AMX 10-RC протягом двох місяців
|Резніков: 500 або 600 російських окупантів гинуть щодня, тоді як Україна втрачає десяту частину цього
|В Україні запускають новий інформаційний телеканал. Він належатиме бізнесмену Кропачову
|Довіра до ЗСУ в українців сягнула майже 100 відсотків
|Литва хоче збільшити виробництво антидронів - для себе й української армії
Бізнес
|У Німеччині розробляють електричний автобан
|Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows 8.1
|Razer Edge: консоль для хмарного геймінгу з AMOLED-екраном на 144 Гц, чипом Snapdragon G3X Gen 1 та ОС Android 12L за $400
|США запустили у космос апарат для збору і передачі сонячної енергії на Землю
|Засновник Alibaba Джек Ма відмовиться від контролю над фінтех-гігантом Ant Group
|Google анонсувала оновлення для Maps: застосунок тепер може працювати на Wear OS годиннику з LTE без прив'язки до смартфона
|HTC анонсувала гарнітуру змішаної реальності Vive XR Elite вартістю $1099