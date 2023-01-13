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АНАЛІТИКА

Литва хоче збільшити виробництво антидронів - для себе й української армії

 

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна має намір надати Україні обладнання для боротьби із дронами.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на національного мовника LRT.

«Ми можемо радіти з того, що зенітні установки малої дальності L-70 і необхідні боєприпаси незабаром надійдуть в Україну. Це постійна допомога, яку Литва надає Україні, і я не сумніваюся, що цього року ми зможемо надати низку антидронів, які цінуються українськими солдатами та які досягають значних результатів на полі бою», - сказав Науседа на прес-конференції у четвер за підсумками саміту Люблінський трикутник у Львові.

Він пояснив, що можливості Литви з виробництва антидронів нині дуже обмежені і мають бути збільшені, що потребує організаційних рішень та інвестицій. При цьому Науседа висловив сподівання, що це буде зроблено цього року, оскільки антидрони потрібні не лише Україні, а й литовській армії.

«Вже цього року заплановано 40 млн євро, і я не сумніваюся, що цю суму буде збільшено у разі потреби. Ця сума призначена не лише для відродження потужностей місцевої промисловості, а й для приєднання до міжнародних фондів та ініціатив з метою закупівлі зброї для українських солдатів», - наголосив литовський президент.

Як повідомляв напередодні Укрінформ, Президент Литви Гітанас Науседа на спільній прес-конференції з президентами України та Польщі у Львові у середу заявив, що Литва передасть Україні системи протиповітряної оборони та зенітні установки певних зразків.
Ключові теги: Литва
 

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