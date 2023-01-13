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Литва хоче збільшити виробництво антидронів - для себе й української армії
09:01 13.01.2023 |
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна має намір надати Україні обладнання для боротьби із дронами.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на національного мовника LRT.
«Ми можемо радіти з того, що зенітні установки малої дальності L-70 і необхідні боєприпаси незабаром надійдуть в Україну. Це постійна допомога, яку Литва надає Україні, і я не сумніваюся, що цього року ми зможемо надати низку антидронів, які цінуються українськими солдатами та які досягають значних результатів на полі бою», - сказав Науседа на прес-конференції у четвер за підсумками саміту Люблінський трикутник у Львові.
Він пояснив, що можливості Литви з виробництва антидронів нині дуже обмежені і мають бути збільшені, що потребує організаційних рішень та інвестицій. При цьому Науседа висловив сподівання, що це буде зроблено цього року, оскільки антидрони потрібні не лише Україні, а й литовській армії.
«Вже цього року заплановано 40 млн євро, і я не сумніваюся, що цю суму буде збільшено у разі потреби. Ця сума призначена не лише для відродження потужностей місцевої промисловості, а й для приєднання до міжнародних фондів та ініціатив з метою закупівлі зброї для українських солдатів», - наголосив литовський президент.
Як повідомляв напередодні Укрінформ, Президент Литви Гітанас Науседа на спільній прес-конференції з президентами України та Польщі у Львові у середу заявив, що Литва передасть Україні системи протиповітряної оборони та зенітні установки певних зразків.
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