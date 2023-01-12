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АНАЛІТИКА

74% європейців підтримують допомогу України з боку ЄС - опитування

 

Переважна більшість громадян Євросоюзу підтримують подальшу підтримку України з боку блоку.

Про це свідчать результати останнього опитування Євробарометра, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

На запитання, чи схвалюють вони позицію блоку щодо підтримки України, 74 відсотки відповіли "так", а третина сказали, що вони "рішуче" схвалюють.

Майже стільки ж - 73% - сказали, що вони згодні з фінансовою, військовою та гуманітарною допомогою ЄС Україні, а також з санкціями проти Росії.

Водночас дослідження демонструє значні розбіжності між країнами-членами ЄС. Підтримка України з боку ЄС користується більшою популярністю в скандинавських країнах, Нідерландах, Ірландії та Португалії, де її схвалюють понад 90 відсотків населення. З іншого боку, менше половини респондентів у Греції, Словаччині, Болгарії та на Кіпрі заявили, що схвалюють дії ЄС щодо України.

В рамках опитування, яке проводилося з 12 жовтня по 7 листопада, було опитано понад 26 тисяч осіб з усіх країн-членів ЄС.

Більшість людей підтримують дії ЄС, незважаючи на усвідомлення наслідків війни для їхнього повсякденного життя, при цьому майже дві третини опитаних вважають, що їхнє життя зміниться через війну в Україні.

Майже половина (46%) опитаних заявили, що на їхній рівень життя негативно вплинула пандемія COVID-19, а потім війна в Україні, яка спричинила різке зростання цін на енергоносії, що призвело до стрімкого зростання інфляції на всьому континенті.
Ключові теги: ЄС
 

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