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Інформація про нібито прохання України не включати Білорусь до останніх санкційних пакетів ЄС не відповідає дійсності - МЗС

 

Повідомлення деяких ЗМІ про нібито прохання України не включати Білорусь до останніх санкційних пакетів ЄС не відповідає дійсності, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Нагадаю, що за підтримку агресії Російської Федерації проти України на Білорусь нині накладено низку персональних (режим Лукашенка, військове командування, пропагандисти, 25 державних органів та компаній білоруського ВПК, зокрема міністерство оборони та комітет державної безпеки, а також вісім білоруських компаній) та секторальних санкцій (центральний банк та чотири інші білоруські банки, заборона постачання товарів подвійного призначення, послуг, депозитів, євро, добрив, а також заборона діяльності вантажних операторів)", - написав Ніколенко у фейсбуці.

МЗС також відомо про обговорення між державами-членами ЄС питання щодо подальшої синхронізації санкцій, накладених на РФ.

"Водночас, за нашою інформацією, консенсусу всередині Євросоюзу наразі немає. Україна та партнери нині активно працюють задля максимально змістовного наповнення десятого санкційного пакету ЄС, ухвалення якого вже давно назріло", - зазначив спікер.

"Однією з причин, чому Білорусь не була піддана санкціям разом з Росією в останніх санкційних пакетах ЄС, є те, що Україна попросила не включати в них Мінськ", - написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у своєму Twitter.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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