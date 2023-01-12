ЄСПЛ визнав необґрунтованим звільнення двох суддів КСУ часів Януковича

Європейський суд з прав людини виніс рішення у справі "Овчаренко і Колос проти України", яка розглядалася за зверненням колишніх суддів Конституційного суду Україні часів президента Віктора Януковича.

Про це пише "Європейська правда".

В'ячеслав Овчаренко та Михайло Колос звернулися до ЄСПЛ у липні 2015 року. Справа стосувалася їхнього звільнення з посад за участь в ухваленні рішення, яке влада інтерпретувала як незаконний акт, що відновив попередню редакцію Конституції, яка призвела до узурпації влади тодішнім президентом України.

Посилаючись на статті 6 (право на справедливий судовий розгляд), 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя) та 18 (обмеження застосування обмежень прав) Конвенції, вони скаржились на те, що їхнє звільнення було необґрунтованим, і стверджували, що за ним стояв прихований мотив.

ЄСПЛ у своєму рішенні визначив, що було порушення статті 8 і пункту 1 статті 6 щодо права на незалежний і безсторонній суд та права на вмотивоване судове рішення.

"Зокрема, питання про те, чи було їх звільнення сумісним з конституційними гарантіями незалежності суддів, включаючи питання функціонального імунітету суддів Конституційного Суду, що обмежує обсяг їх юридичної відповідальності за результати їх голосування як членів Конституційного Суду, потребувало розгорнутої відповіді. Воно не могло бути мовчазно відкинуте і мало бути детально розглянуте. Оскільки цього не було зроблено, рішення про звільнення заявників не можна вважати достатньо обґрунтованими", - йдеться у рішенні.

Водночас суд відхилив як явно необґрунтовану скаргу заявників за статтею 18 Конвенції, не будучи переконаним у наявності прихованого мотиву з боку органів влади.

Суд вирішив, що встановлення порушення саме по собі є достатньою справедливою сатисфакцією за будь-яку моральну шкоду, якої зазнали заявники. Жодної фінансової компенсації рішенням не передбачено.

Колос і Овчаренко входили до складу КСУ, який 30 вересня 2010 року ухвалив рішення, яким визнав неконституційними зміни до Конституції 2004 року, встановивши, що вони були прийняті з порушенням належної процедури. КСУ визнав ці зміни неконституційними з дня ухвалення рішення, і таким чином було відновлено дію попередньої редакції Конституції.

У лютому 2014 році після втечі Януковича судді були звільнені з посади постановою Верховної Ради України "Про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду України присяги судді".