Іноземні журналісти в Україні або не знають про телемарафон, або не використовують його як джерело інформації для роботи

Іноземні журналісти в Україні заявляють, що або не знають про телемарафон "Єдині новини", або не використовують його як джерело інформації для професійних цілей, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) та Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Згідно з аналітичним звітом за результатами опитування, 58% опитаних журналістів зазначили, що взагалі не знають про телемарафон "Єдині новини".

Серед тих працівників ЗМІ, які були знайомі з проєктом інформаційного телемарафону, лише одиниці дивилися його більш-менш регулярно, і жоден не зазначив, що використовував його як джерело інформації для професійних цілей.

"Серед основних недоліків відзначали те, що в контенті пропаганда часто переважає над інформацією, недостатньо якісний відбір гостей у студії. Також респондентів тривожить цензура на марафоні - відсутність серед учасників представників опозиційних каналів та гостей з альтернативною думкою, контроль над проєктом з боку Офісу президента. Також відзначали порівняно низьку якість неінформаційних програм", - йдеться у звіті.

Серед переваг респонденти наголошували на тому, що марафон є важливим офіційним джерелом інформації для українців і завдяки участі кількох телеканалів може охопити та донести інформацію до значно більшої аудиторії.

Опитування проводили у вересні-грудні 2022 року методом персональних інтерв'ю серед журналістів іноземних ЗМІ, які хоча б один раз відвідували Україну після 24 лютого 2022 року та опублікували хоча б один матеріал про війну в Україні. Було опитано 55 респондентів (репортерів та кореспондентів іноземних ЗМІ), які репрезентують 28 країн, а також п'ятьох українських фіксерів, які мали досвід роботи з іноземними журналістами в Україні. Зазначено, що найбільше було респондентів - представників країн "Великої сімки" та сусідніх з Україною країн.

У КМІС наголосили, що дослідження не є репрезентативним для всіх представників іноземних медіа, які працюють в Україні, та відображає думку лише тих, хто взяв у ньому участь.