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Румунія знову просить Україну визнати, що молдовської мови не існує
11:26 12.01.2023 |
Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску у розмові з українським колегою Дмитром Кулебою знову нагадав про необхідність визнати, що молдовської мови не існує.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Hotnews.ro.
"Він нагадав про інтенсивний діалог з українською стороною, у т.ч. безпосередньо з міністром Дмитром Кулебою, на цю тему протягом останнього року та звернувся з проханням здійснити конкретні кроки для задоволення занепокоєнь румунської сторони. Водночас у продовження попередніх дискусій з главою київської дипломатії він підтвердив необхідність визнання Україною неіснування так званої "молдовської мови", - йдеться у повідомленні.
Декларація про незалежність Молдови від Радянського Союзу, прийнята в 1991 році, передбачала, що державною мовою в Молдові є румунська.
Проте Україна керується Конституцією Молдови, яка в статті 13 визначає "молдовську мову" як національну мову країни. Стаття була введена в 1994 році проросійськими Аграрною партією та Соціалістичною партією.
У грудні 2013 року Конституційний суд Молдови постановив, що текст декларації про незалежність має перевагу над положеннями конституції
Детальніше про проблеми навколо "молдовської мови" дивіться у відео ЄвроПравди Молдова: від армії РФ до суперечок з Києвом. Відповіді на головні запитання про сусідню державу.
Ауреску також підтвердив тверду підтримку Румунією незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України та наголосив на твердій і всебічній підтримці України та українського народу, які постраждали від розв'язаної Російською Федерацією агресивної війни.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у середу домовився зі своїм румунським колегою Богданом Ауреску активізувати консультації для захисту прав меншин.
Нагадаємо, 13 грудня Верховна рада ухвалила закон "Про національні меншини (спільноти) України", який присутній у так званому "євроінтеграційному пакеті". На початку листопада спікер парламенту Руслан Стефанчук стверджував, що Україна отримала висновок від міжнародних партнерів щодо законопроєкту про національні меншини. Президент Володимир Зеленський 29 грудня підписав закон.
А проте міністерство закордонних справ Румунії заявило, що безуспішно просило про консультації з українською стороною щодо закону, й висловило незадоволення низкою його положень.
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