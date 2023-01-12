Литва поставить Україні шведські зенітні установки L70, вони можуть вражати повітряні цілі на відстані до 12.5 км

Учора, 11 січня, крім Польщі, новий пакет військової допомоги для ЗСУ анонсувала також Литва.

За інформацією президента Литви Гітанаса Науседа (Gitanas Nauseda), Україна отримає зенітні установки L70 і боєприпаси до них. Поставки озброєння почнуться найближчим часом.

L70 - це автоматична 40-мм гармата багатоцільового призначення, яку розробила шведська компанія AB Bofors (зараз BAE Systems Bofors) у 1940-х роках. На озброєння вона надійшла 1952 року. Зенітна установка може похвалитися електрогідравлічним приводом і можливістю вражати повітряні цілі на відстані до 12.5 км.



