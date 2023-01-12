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Литва поставить Україні шведські зенітні установки L70, вони можуть вражати повітряні цілі на відстані до 12.5 км
11:07 12.01.2023 |
Учора, 11 січня, крім Польщі, новий пакет військової допомоги для ЗСУ анонсувала також Литва.
За інформацією президента Литви Гітанаса Науседа (Gitanas Nauseda), Україна отримає зенітні установки L70 і боєприпаси до них. Поставки озброєння почнуться найближчим часом.
L70 - це автоматична 40-мм гармата багатоцільового призначення, яку розробила шведська компанія AB Bofors (зараз BAE Systems Bofors) у 1940-х роках. На озброєння вона надійшла 1952 року. Зенітна установка може похвалитися електрогідравлічним приводом і можливістю вражати повітряні цілі на відстані до 12.5 км.
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