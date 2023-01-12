Дуда пояснив, який у Польщі план передачі Україні танків Leopard і чому їх так мало

Президент Польщі Анджей Дуда, повернувшись після візиту до Львова в середу, пояснив анонсоване ним рішення передати Україні роту західних танків Leopard 2.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Польський президент нагадав, що Варшава передасть Києву західні танки в межах міжнародної коаліції

"Ми будемо прагнути на міжнародному рівні, щоб ця коаліція була сформована цілою низкою країн, які дадуть свій внесок у вигляді танків, щоб можна було створити більший танковий підрозділ", - зазначив Дуда.

"Рота - це невелика, я б навіть сказав символічна, одиниця, а якщо таких рот буде більше, то буде створена бригадна бойова група або ще більша військова частина, яка буде мати насправді велике військове значення в обороні України - ось чого ми хочемо досягти", - пояснив він.

Очільник Польщі висловив сподівання, що таке формування, оснащене технікою за стандартами НАТО, зможе створити "серйозну блокаду, залізну стіну для російської агресії проти України".

Як уже повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі президентів оголосив, що Польща передасть Україні роту танків Leopard 2, яка може налічувати приблизно 10-14 одиниць. А Володимир Зеленський натякнув, що слідом за Польщею позитивний сигнал може надійти від ще однієї країни.

Нагадаємо, що президент Литви Гітанас Науседа та президент Польщі Анджей Дуда без публічних анонсів прибули до України та вже зустрілися з президентом Володимиром Зеленським у Львові в межах "Люблінського трикутника".

Україна особливо зацікавлена в отриманні танків Leopard, оскільки в Європі їх понад 2000 одиниць і вони перебувають на озброєнні 13 країн. Але для їхнього реекспорту потрібен дозвіл Берліна, а Німеччина занепокоєна небезпекою ескалації конфлікту.

Канцлер Олаф Шольц знову заявив у понеділок, що він дотримується переконання у необхідності координувати поставки зброї в Україну з союзниками, а не діяти самостійно.