Уряд Британії розглядає можливість надати Україні свої танки для відбиття російської агресії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Один з британських речників повідомив журналістів, що Ріші Сунак, прем'єр-міністр Британії, попросив міністра оборони Бена Уоллеса працювати з партнерами в найближчі тижні, щоб просунутися "далі та швидше з нашою підтримкою України, включаючи надання танків".

Якщо Британія все ж відправить Україні свої танки Challenger 2, це буде перший випадок, коли західна країна надасть сучасні важкі бойові танки для України.

"Ми прискорюємо нашу підтримку України військовими технологіями наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну... Очевидно, що бойові танки можуть надати українцям кардинальний потенціал", - сказав речник Даунінг-Стріт.

Цей крок стався після того, як прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у вихідні заявив, що він "веде переговори, спрямовані на створення ширшої коаліції країн" для доставки західних танків до Києва.

За даними телеканалу CNN, речник британського уряду заявив, що попри те, що Лондон "постійно розглядає, яке обладнання може надати" Україні, це не означає, що вже прийнято будь-яке рішення щодо надання танків Challenger 2.

