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АНАЛІТИКА

Боднар спростував інформацію про нібито постачання касетних боєприпасів із Туреччини до України - Anadolu

 

Посол України в Туреччині Василь Боднар спростував інформацію про нібито постачання касетних боєприпасів із Туреччини в Україну.

"Такі твердження готуються спеціально, маючи на меті зашкодити українсько-турецьким відносинам, а також формування негативного міжнародного іміджу України та Туреччини", - сказав Anadolu український дипломат.

Коментуючи твердження видання Foreing Policy про нібито постачання касетних боєприпасів із Туреччини в Україну, Боднар наголосив, що міжнародне право забороняє використовувати такі боєприпаси, а Україна дотримується міжнародних норм.

Посол припустив, що така дезінформація може бути "частиною російської пропаганди".

"Я повністю відкидаю ці твердження, які не мають нічого спільного з дійсністю. Цю новину створено як "психологічну зброю" з метою зашкодити іміджу Туреччини", - впевнений Боднар.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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