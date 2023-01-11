Благодійники придбали для українських військових 142 дрони-камікадзе

Фонд Сергія Притули та Сергій Стерненко зібрали 352 млн гривень. Кошти пішли на придбання дронів-камікадзе для українських військових.

Як пише Мілітарний, про це повідомив Сергій Притула в соцмережах.

Збір "На помсту" оголосили 10 жовтня, під час масованої ракетної атаки росіян на Україну.

Всього придбали 142 дрони за 351 434 900 гривень.

Які саме дрони закупили, Сергій Притула не уточнив, але назвав характеристики БПЛА.

"Розслаблятися окупантам не доведеться ні неподалік від лінії фронту, ні в глибокому тилу, ні взагалі там, де бавовною і не пахло... раніше! Ще раз хочу щиро подякувати усім добрим людям, які долучилися до збору", - повідомив Сергій Притула.

Залишок у 565 100 гривень витратять на закупівлю комплексу БПЛА "Валькірія".

Напередодні Сергій Притула та Сергій Стерненко оприлюднили відео з частиною безпілотників, які були закуплені на ці кошти.

"Ці дрони, як ми і заявляли, будуть літати до 30 км, і нищити російську техніку, і що дуже важливо - їхні засоби протиповітряної оборони ", - розповів Серігій Стерненко про безпілотники, які потрапили на відео.