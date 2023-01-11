Литва передасть Україні зенітні системи – президент

Президент Литви Гітанас Науседа оголосив про надання Україні зенітних систем і засобів протиповітряної оборони в межах військової допомоги.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі лідерів країн "Люблінського трикутника" у Львові.

"За лічені дні до початку війни ми надавали Україні військову допомогу, зокрема у вигляді (переносних зенітно-ракетних комплексів) Stinger. Сьогодні я привіз добрі новини для України: ми передаємо системи протиповітряної оборони та певні зенітні установки, які мають допомогти вам із цією боротьбою", - заявив Науседа.

Він не уточнив, про які саме зенітні системи й засоби ППО йдеться.

Раніше у своєму виступі президент Володимир Зеленський подякував литовському візаві "за рішення передати Україні зенітні системи, які посилять захист нашої енергетичної системи, зокрема від атак іранських дронів".

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Литва вже надала Україні військової допомоги на 283 мільйони євро. До неї входять і летальна (зенітні ракетні комплекси, легке піхотне озброєння, протитанкові засоби, міномети, кулемети, боєприпаси, бронетранспортери та гаубиці), й нелетальна допомога (безпілотники, засоби індивідуального захисту, прилади нічного бачення).

Запланований на 2023 рік обсяг військової допомоги Україні з боку Литви становить близько 40 мільйонів євро.