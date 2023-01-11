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Стів Джобс
Норвегія передала понад 100 генераторів українським прикордонникам
16:54 11.01.2023 |
Державна прикордонна служба України отримала понад 100 генераторів від Норвегії.
Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, пише "Європейська правда"
"Держприкордонслужба плідно співпрацює з Агентством з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегії у сфері протидії РХБЯ-загрозам. Днями прикордонники отримали черговий пакет допомоги для забезпечення підрозділів охорони кордону, а саме обладнання - понад 100 генераторів", - йдеться у повідомленні в Телеграм-каналі.
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