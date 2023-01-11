Норвегія передала понад 100 генераторів українським прикордонникам

"Удосконалена "Укроборонпромом" міна є в рази кращою за штатну. Кількість смертоносних осколків, зафіксованих під час випробувань на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, у 2-2,5 раза більша, ніж повинна мати штатна мінаі", - "Укроборонпром".