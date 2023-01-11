Президентка Єврокомісії хоче привезти на переговори у Київ велику делегацію комісарів - ЗМІ

Велика делегація Єврокомісії планує в лютому у Києві провести консультації з Україною на найвищому рівні, щоб ще раз продемонструвати свою підтримку.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню Politico від представника Єврокомісії.

Відзначається, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала провести зустріч колег з урядом у Києві на початку лютого. Фон дер Ляєн оголосила про цей план своїм колегам на засіданні єврокомісарів у середу.

Чиновник сказав, що початковий план полягав у тому, що "від 10 до 15 комісарів", які працюють над рішеннями, пов'язаними з Україною, починаючи від торгівлі і закінчуючи цифровою політикою, повинні зустрітися зі своїми колегами в Києві. Метою є "подальше поглиблення відносин" та демонстрація солідарності.

Це "визнання прогресу, який Україна робить на своєму шляху до Європи", - сказав представник комісії.

Він додав, що фон дер Ляєн "підкреслила, що ця робота буде, звичайно, добровільною для членів колегії".

Разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у поїздці можуть взяти участь єврокомісари, які займаються питаннями України, зокрема, комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс, комісар з питань економіки Паоло Джентілоні, комісар із закордонних справ Жозеп Боррель, комісар з питань внутрішніх справ Ільва Йоханссон, комісар з питань бюджету Йоганнес Ган, комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї, комісар з питань кризового менеджменту та гуманітарної допомоги Янез Лєнарчич, комісар з питань фінансових послуг Мейрід МакГіннес.

Посадовець також згадав про єврокомісара з питань конкуренції Маргрете Вестагер та керівника промислового сектору Тьєррі Бретона, комісарів Маргаритіса Схінаса та Стеллу Кіріакідес, які координували постачання медикаментів та операції з медичної евакуації, комісарів Франса Тіммерманса та Кадрі Сімсон, які допомогли підключити Україну до електромережі ЄС, комісарів Елізу Феррейру та Ніколаса Шміта, які організовують підтримку країн ЄС, що приймають українських біженців, комісарів Веру Юрову та Дідьє Рейндерса, які працюють над заморожуванням та конфіскацією російських активів, а також комісарів з питань освіти Марію Габріель та комісара з питань транспорту Адіну-Йоану Велян.