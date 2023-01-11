Фінансові новини
- |
- 11.01.23
- |
- 18:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ахметов спрямував 5 млн гривень на розвиток тактичної медицини в Україні
12:53 11.01.2023 |
Група "Метінвест" у рамках ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова спрямувала на розвиток тактичної медицини в Україні майже 5 млн грн. За ці кошти благодійний фонд PULSE проводить навчання військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.
Мета навчання тактичної медицини - зробити систему підготовки українських військових ідентичною американській - за протоколом TCCC (Tactical Combat Casualty Care).
"Ми активно спілкуємося з батьками-засновниками системи ТССС, військовими США та країн НАТО. З медичного погляду система покращується постійно, для цього існують відповідні дослідження та сесії вивчення досвіду. Але з організаційної сторони питання досвід України є унікальним. Ми провели величезну мобілізацію, тож і кількість людей, яку треба підготувати й забезпечити, є нечуваною. Тільки PULSE підготував більше людей з початку війни, ніж кількість регулярних збройних сил окремих країн НАТО, зокрема Естонії", - розповів засновник благодійного фонду PULSE Федір Сердюк.
Група "Метінвест" почала співпрацю із PULSE ще до повномасштабного вторгнення: навчання з медицини проходили працівники бізнесу. Тому долучилися до фінансування освіти для військових.
"В умовах повномасштабної війни ми підтримуємо ініціативи, спрямовані на порятунок захисників України, які воюють на фронті. Співпраця з благодійним фондом PULSE, що навчає військовослужбовців тактичної медицини, одна з них. Метінвест і надалі залишатиметься надійною опорою для оборонців країни та робитиме все від себе залежне, щоб наблизити перемогу", - зазначив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженко.
Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова надають допомогу ЗСУ. Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній Ахметова наразі сягнула 4,3 млрд гривень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада купує NASAMS для України
|Мін'юст подав до ВАКС позов про стягнення активів російського олігарха Дерипаски
|НАБУ оголосило у розшук народну депутатку від «Слуги народу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
У РУБРИЦІ
|Благодійники придбали для українських військових 142 дрони-камікадзе
|Литва передасть Україні зенітні системи – президент
|«Укроборонпром» налагодив серійне виробництво мінометних пострілів на потужностях однієї з країн НАТО
|Норвегія передала понад 100 генераторів українським прикордонникам
|Україні буде надано роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції - Дуда
|Президентка Єврокомісії хоче привезти на переговори у Київ велику делегацію комісарів - ЗМІ
Бізнес
|HTC анонсувала гарнітуру змішаної реальності Vive XR Elite вартістю $1099
|Німецький бренд BMW показав концепт i Vision Dee з мінімалістичним дизайном ззовні та гігантським дисплеєм всередині
|Forbes представив п'ятірку мільярдерів із найбільшими втратами за минулий рік
|ASUS представив перші у світі ноутбуки з 3D-екранами OLED, для яких не потрібні окуляри
|AMD анонсувала Ryzen 7000 для ноутбуків — з монструозним 16-ядерним Ryzen 9 7945HX, що розганяється до 5,4 ГГц
|AMD анонсувала 6 настільних CPU Ryzen 7000 – 16-ядерний Ryzen 9 7950X3D із 144 МБ кеш-пам’яті випереджає в іграх Core i9-13900K на 9-24%
|SsangYong змінить назву на KG Mobility