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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Швейцарія блокує постачання Україні певної військової допомоги з Іспанії – глава Міноборони
09:28 11.01.2023 |
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Швейцарія накладає вето на відправлення в Україну певної військової допомоги.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Europa Press, про це Роблес сказала у вівторок на з'їзді іспанських послів у Мадриді.
Очільниця іспанського Міноборони пояснювала необхідність відправлення військової допомоги Україні й запевнила, що Іспанія продовжуватиме робити це й надалі, аби сприяти захисту України від "несправедливого, незаконного і жорстокого" російського вторгнення.
У цьому контексті, відповідаючи на запитання посла Іспанії в Берні, Роблес заявила, що Швейцарія не схвалює постачання певних військових товарів, які потребують схвалення країни-виробника для реекспорту.
"Ми розуміємо, поважаємо і приймаємо нейтралітет (Швейцарії), але для певної техніки нам потрібен дозвіл від Швейцарії, який вона нам наразі не дає", - сказала вона, додавши, що Міноборони звертатиметься до посольства по допомогу в отриманні такого дозволу.
При цьому Роблес наголосила, що Іспанія почала допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення одинадцять місяців тому і продовжуватиме це робити.
Серед іншого, вона перерахувала приймання українських біженців, лікування поранених українців в Іспанії (нові поранені прибудуть цієї суботи на лікування до мадридського госпіталю) та підготовку військовослужбовців ЗСУ, яких, за її словами, незабаром прибуде ще 200 для тренувань у Севільї та Толедо.
Також глава Міноборони Іспанії наголосила на посиленні східного флангу Альянсу й підтвердила готовність Мадрида до колективної оборони. "Будь-який мінімальний напад на країну НАТО призведе до спрацювання статті 5, і країни будуть діяти на захист миру", - підтвердила вона.
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