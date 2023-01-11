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АНАЛІТИКА

Швейцарія блокує постачання Україні певної військової допомоги з Іспанії – глава Міноборони

 

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Швейцарія накладає вето на відправлення в Україну певної військової допомоги.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Europa Press, про це Роблес сказала у вівторок на з'їзді іспанських послів у Мадриді.

Очільниця іспанського Міноборони пояснювала необхідність відправлення військової допомоги Україні й запевнила, що Іспанія продовжуватиме робити це й надалі, аби сприяти захисту України від "несправедливого, незаконного і жорстокого" російського вторгнення.

У цьому контексті, відповідаючи на запитання посла Іспанії в Берні, Роблес заявила, що Швейцарія не схвалює постачання певних військових товарів, які потребують схвалення країни-виробника для реекспорту.

"Ми розуміємо, поважаємо і приймаємо нейтралітет (Швейцарії), але для певної техніки нам потрібен дозвіл від Швейцарії, який вона нам наразі не дає", - сказала вона, додавши, що Міноборони звертатиметься до посольства по допомогу в отриманні такого дозволу.

При цьому Роблес наголосила, що Іспанія почала допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення одинадцять місяців тому і продовжуватиме це робити.

Серед іншого, вона перерахувала приймання українських біженців, лікування поранених українців в Іспанії (нові поранені прибудуть цієї суботи на лікування до мадридського госпіталю) та підготовку військовослужбовців ЗСУ, яких, за її словами, незабаром прибуде ще 200 для тренувань у Севільї та Толедо.

Також глава Міноборони Іспанії наголосила на посиленні східного флангу Альянсу й підтвердила готовність Мадрида до колективної оборони. "Будь-який мінімальний напад на країну НАТО призведе до спрацювання статті 5, і країни будуть діяти на захист миру", - підтвердила вона.
 

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