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АНАЛІТИКА

Порошенко анонсував старт нового проекту для захисту від іранських дронів

09:18 11.01.2023 |

Політика

Порошенко анонсував старт нового проекту для захисту від іранських дронів

 

Пʼятий президент Петро Порошенко анонсував старт нового проекту, в рамках якого британські вантажівки DAF будуть обладнані зенітними установками для захисту від іранських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Порошенка.

Це спільна ініціатива Фонду Порошенка, ГО "Справа громад" та місцевих органів влади, спрямована на захист об'єктів енергетичної інфраструктури. Пілотний проект реалізують в Рівному.


Він також повідомив, що команда фонду з волонтерами вже завезла 91 вантажівку DAF, які переобладнуються і передаються у війська.

"Ми запустили ще одну дуже важливу програму співпраці з місцевим самоврядуванням. Сьогодні я анонсую старт співпраці із мером Рівного Олександром Третяком та нашою командою у Рівненській обласній та міській радах. На ці військові вантажівки DAF за нашою спільною ініціативою будуть встановлені зенітні установки - ЗУ-23-2", - повідомив Порошенко.

Порошенко анонсував старт нового проекту для захисту від іранських дронів

 

Він також подякував всім, хто долучився до реалізації цього важливого проекту, який підсилить обороноздатність регіонів та дозволить захистити життєвоважливу інфраструктуру населених пунктів.

Як відомо, Фонд Порошенка разом з волонтерами законтрактували у Великій Британії три сотні вантажівок Leyland DAF.

Leyland DAF 45.150 - повнопривідна п'ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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