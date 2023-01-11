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АНАЛІТИКА

Очільник МЗС Туреччини заявив про підтримку формули миру від України

 

Туреччина підтримує формулу миру із 10 пунктів, яку запропонував президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, яку приводить видання Anadolu.

"Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів", - заявив очільник МЗС Туреччини.

За його словами, Туреччина доклала великих зусиль у цьому відношенні. Чавушоглу пояснив, що всі побачили результати дипломатії, попри війну, і що переговори продовжуються у багатьох вимірах.

"Звичайно, наша мета - міцний мир та взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Що раніше, то краще", - додав міністр.

Пояснюючи свої зусилля, Чавушоглу заявив, що Зеленський запропонував мирний план із 10 пунктів і Туреччина підтримує цей план.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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