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Бербок у Харкові анонсувала 20 млн євро допомоги Україні на оплату послуг Starlink
08:42 11.01.2023 |
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, перебуваючи з візитом у Харкові у вівторок, анонсувала допомогу Україні в розмірі 20 мільйонів євро на фінансування послуг супутникового зв'язку Starlink.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише пресслужба німецького МЗС.
"Україна звернулася до Німеччини з проханням допомогти у фінансуванні супутникового каналу зв'язку Starlink. Міністерка закордонних справ Бербок оголосила сьогодні, що Німеччина виділить на ці цілі 20 мільйонів євро", - йдеться в повідомленні.
Кошти будуть спрямовані на фінансування роботи 10 тисяч терміналів Starlink, третина з яких буде передана на потреби Збройних Сил України.
"Зв'язок у режимі реального часу дозволить українським воїнам чітко координувати свої дії під час захисту Батьківщини та краще оборонятись від російських атак", - зазначають у німецькому зовнішньополітичному відомстві.
Також, як повідомили в МЗС ФРН, під час поїздки до Харкова Бербок обговорила з українським колегою Дмитром Кулебою подальшу військову підтримку Берліном Києва, шляхи притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини та перспективи вступу України до ЄС.
Як повідомлялось, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок відвідала Харків. Бербок стала першою німецькою посадовицею, яка відвідала місто з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, вона є першою главою МЗС, що відвідала Харків з лютого 2022 року.
Під час візиту, який тримався в таємниці з міркувань безпеки, Бербок супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України в ФРН Олексій Макеєв.
Анналена Бербок є однією з найбільш налаштованих на підтримку України у федеральному уряді Німеччини, а також не раз відвідувала українську територію з початку повномасштабної війни.
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