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АНАЛІТИКА

Зеленський позбавив громадянства України Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна

22:40 10.01.2023 |

Політика

Володимир Зеленський своїм указом позбавив громадянства України чотирьох народних депутатів - Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

Тепер в них планують забрати мандати народних депутатів.

"На підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України, та відповідно до Конституції нашої держави, я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равелійовича і Медведчука Віктора Володимировича", - повідомив президент.

"Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними", - відзначив Зеленський.

Медведчук, Козак та Кузьмін представляють у Верховній Раді ОПЗЖ, а Андрій Деркач є позафракційним депутатом. Всіх їх звинувачують у державній зраді.

Вони вже давно перебувають не в Україні.

У чому їх звинувачують в Україні

Проти Віктора Медведчука, Тараса Козака та Андрія Деркача у 2021 році РНБО запровадила санкції.

У травні 2021 року Медведчука звинуватили у держзраді та відправили під домашній арешт.

У квітні 2022 року СБУ затримала Медведчука після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

Його звинувачують у державній зраді, сприянні тероризму та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Ще одне звинувачення - незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн.

У вересні 2022 року Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, обміняли на 200 полонених росіянами українських військових.

Як і Медведчука, Тараса Козака, який втік з України, звинувачують у держзраді ще з травня 2021 року. Його також звинувачують у замаху на розграбування національних ресурсів у Криму. СБУ має дозвіл на затримання Козака з травня 2021 року.

У червні 2022 року СБУ звинуватила Андрія Деркача у державній зраді. Його підозрюють у створенні мережі охоронних фірм, які мали сприяти захопленню росіянами України.

У січні 2021 року щодо Деркача санкції запровадили США.

У жовтні 2022 року ДБР звинуватило Рената Кузьміна у держзраді, його підозрюють у поширенні напередодні та під час повномасштабного російського вторгнення пропагандистських матеріалів на шкоду України.
 

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