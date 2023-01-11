Понад 70% українців підтримують вимогу ЄС про реформи для відкриття переговорів про вступ

Більшість українців вважають правильним те, що Євросоюз вимагає від України реформ для відкриття переговорів про вступ до блоку, проте безумовно правильним це вважають трохи менше половини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного "ІНФО САПІЄНС" на замовлення Центру "Нова Європа".

На запитання про те, чи правильно те, що ЄС вимагає від України реформ для відкриття переговорів про вступ, ствердно у тих чи інших формулюваннях відповіли 73% опитаних.

З них 28,5% обрали відповідь, що це правильно, тому що реформи - в інтересах України, 18,6% обрали схожу відповідь - що згодні і ЄС має вимагати виконання реформ якомога швидше.

25,9% вважають, що вимога реформ правильна, але Брюссель має бути поблажливішим з огляду на те, що в Україні війна.

Лише 9,3% вважають, що Євросоюз не може вимагати від України реформ під час війни, і стільки ж вважають, що Україну мали би прийняти до блоку без будь-яких умов.

5,5% опитаних не визначилися з думкою; 2.9% опитаних вважають, що Україні не потрібно вступати до ЄС.

Більшість респондентів - 62,5% - вважають, що Україна може почати переговори про вступ до ЄС до завершення війни; не вірять у це трохи більше 20%, відмовилися прогнозувати - біля 17%.

59% вважають, що якість підготовки євроінтеграційних проєктів важливіша, аніж темпи; 36,4% - що темпи важливіші, а недопрацювання можливо буде компенсувати згодом.

60,1% опитаних вважають правильним, коли посадовці ЄС нагадують про проблему корупції в Україні і переконані, що тиск Євросоюзу допоможе подолати її.

Водночас, майже 20% вважають, що на час війни це не є головною проблемою і Євросоюз мав би зробити пріоритетом військову допомогу; 8,7% вважають, що ЄС "не мав би повчати Україну".