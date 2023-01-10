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АНАЛІТИКА

Посли G7 очікують призначення 8 нових членів ВРП із числа кандидатів, перевірених Етичною радою

17:43 10.01.2023 |

Політика

 

Посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні очікують, що з'їзд суддів призначить вісьмох нових членів Вищої ради правосуддя (ВРП) з-поміж кандидатів, перевірених Етичною радою.

"Посли G7 із нетерпінням очікують, що з'їзд суддів призначить вісьмох нових членів Вищої ради правосуддя з числа кандидатів, перевірених Етичною радою. Найшвидший початок роботи ВРП є важливим кроком у судовій реформі України на шляху до європейської інтеграції!" - йдеться у повідомленні на сторінці послів G7 в Україні у твіттері.

11-13 січня відбудеться ХІХ позачерговий з'їзд суддів України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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