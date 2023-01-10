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Швеція надасть САУ Archer Україні
13:32 10.01.2023 |
Швеція передасть самохідні артилерійські установки Archer Україні в одному із наступних пакетів військової допомоги.
Як пише Мілітарний, про це на пресконференції заявив голова міністерства зовнішніх справ Швеції Тобіас Більстрьом.
За його словами, Україна повинна отримати більше наступальної зброї, щоб відбити російську окупацію, і Швеція також має зробити свій внесок.
«За великим осіннім пакетом військової допомоги буде ще один, і цього разу він включатиме системи Archer, про що чітко просила Україна. Питання не в тому, чи це буде, а в тому, коли ми їх надішлемо», - заявив Більстрьом.
Також він додав, що Швеція на правах голови ЄС тепер працюватиме над тим, щоб «Європа активізувалась». І уряд країни зараз інтенсивно працює над забезпеченням доставки артилерійської системи Archer у найближчому майбутньому.
Прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон також заявив 8 січня, що переконаний у тому, що Швеція поставить Україні Archer. Про це він сказав в ході національної конференції «Народ і оборона» в Селені.
FH77 BW L52 Archer
Archer - це шведська 155-мм самохідна артилерійська установка, розроблена компанією BAE Systems Bofors.
Артилерійська частина самохідної установки повністю автоматизована, її основа - 155-мм гармата FH 77B із довжиною ствола у 55 калібри. Механізм заряджання дозволяє випускати 6 снарядів за 30 секунд по різних траєкторіях.
Артилерійський комплекс здатен вести вогонь усією номенклатурою боєприпасів стандарту НАТО включно з боєприпасами BONUS та коригованими снарядами M982 Excalibur, котрі нині використовують артилеристи ЗСУ.
Максимальна дальність стрільби складає 30 км звичайним снарядом (HE), 40 км - активно-реактивним снарядом (HE ER) та 60 км - коригованим снарядом Excalibur.
Гаубиця побудована на модифікованому шасі всюдихідного самоскида Volvo A30D з колісною формулою 6×6.
Бойове та моторне відділення бойової машини броньовані, кабіна захищена від куль стрілецького озброєння та уламків.
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