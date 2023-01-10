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АНАЛІТИКА

США мають план допомоги Україні на весь 2023 рік

 

США мають підтверджений і надійний план фінансування необхідної Україні підтримки практично на весь 2023 рік.

Це стосується безпекової, економічної, гуманітарної та енергетичної допомоги і розбіжності між політичними силами всередині країни на це не вплинуть.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише «Мілітарний».

Салліван, спілкуючись з пресою в понеділок, наголосив на тому, що американці здебільшого підтримують Україну, а політики, як республіканці, так і демократи, спираються на цю підтримку.

Тому, за його словами, розмови про нібито розбіжності у цьому питанні дуже недоречні.

Зокрема Салліван звернув увагу на публікацію Кондолізи Райз, відомої представниці Республіканської партії, та екс-міністра оборони Сполучених Штатів Роберта М. Гейтса, який за президентства республіканця Буша очолював Пентагон, у The Washington Post.

Обидва політики виступили із закликом негайно збільшити підтримку для України.

Радник президента США з національної безпеки нагадав, що Конгрес Сполучених Штатів прийняв, а президент Джо Байден підписав закон про бюджет країни на 2023 рік із майже 45 мільярдами доларів допомоги Україні та союзникам, хоча Білий дім просив про 37 мільярдів.

"Ми просили у Конгресу 37 мільярдів доларів допомоги для України у всеохопному законопроєкті минулого року, вважаючи таку суму необхідною для фінансового року. Фактично, Конгрес підвищив цю цифру до 45 мільярдів доларів. Це гроші, які були асигновані.

Ми починаємо їх виділяти і я не бачу жодних ознак того, щоб ці гроші зменшували чи забирали. Отже, наша здатність надавати ресурси, щоб підтримати Україну (як необхідну їй безпекову допомогу, так і економічну, гуманітарну та енергетичну) є підтвердженою та непохитною упродовж всього 2023 року", - сказав Салліван.
Ключові теги: США
 

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